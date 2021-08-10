Девушку друг за другом сбили автомобиль и мотоцикл в Комарово

ДТП с пешеходом в Комарово. Фото: скриншот "Мотосолидарность ДТП" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом в Комарово. Фото: скриншот "Мотосолидарность ДТП" "ВКонтакте"

В Курортном районе Петербурга переходившую дорогу девушку сбили два раза подряд.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, сбил сначала автомобиль, а затем мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта, перевернувшись на бок, успел зацепить еще одну проезжавшую мимо машину.

«Девушка в тяжелом состоянии госпитализирована», — написал пользователь.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка на электросамокате попала под ГАЗель на проспекте Обуховской Обороны.