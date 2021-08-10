В Курортном районе Петербурга переходившую дорогу девушку сбили два раза подряд.
Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на Зеленогорском шоссе в Комарово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, сбил сначала автомобиль, а затем мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта, перевернувшись на бок, успел зацепить еще одну проезжавшую мимо машину.
«Девушка в тяжелом состоянии госпитализирована», — написал пользователь.
Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка на электросамокате попала под ГАЗель на проспекте Обуховской Обороны.