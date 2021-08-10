Девушка на электросамокате попала под ГАЗель на проспекте Обуховской Обороны

На проспекте Обуховской Обороны девушка на самокате попала под ГАЗель. Состояние пострадавшей выясняется.
Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Девушка на электросамокате вылетела под Газель», — написал автор записи.
На кадрах видно, что самокатчица решила пересечь проезжую часть в неположенном месте. Водитель ГАЗели применил звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось.
Информация о состоянии горожанки не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной. По словам водителя авто, самокатчик пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.