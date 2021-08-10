Девушка на электросамокате попала под ГАЗель на проспекте Обуховской Обороны

ГАЗель сбила девушку на самокате. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ГАЗель сбила девушку на самокате. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Обуховской Обороны девушка на самокате попала под ГАЗель. Состояние пострадавшей выясняется.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка на электросамокате вылетела под Газель», — написал автор записи.

На кадрах видно, что самокатчица решила пересечь проезжую часть в неположенном месте. Водитель ГАЗели применил звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось.

Информация о состоянии горожанки не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной. По словам водителя авто, самокатчик пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.