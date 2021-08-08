Автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной

Смертельное ДТП на Арсенальной набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Смертельное ДТП на Арсенальной набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Дорогу не смогли поделить автомобилист и самокатчик.

Трагедия случилась в ночь на воскресенье, 8 августа, на Арсенальной набережной. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стоит реанимация, люди уже не суетятся. Человек укрыт красной тканью», — написал пользователь.

Как сообщил 78.ru, по словам водителя авто, самокатчик пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек. Красный автомобиль по непонятной причине оказался в кювете и врезался в столб.