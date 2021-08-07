В аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек

Красный автомобиль по непонятной причине оказался в кювете и врезался в столб.
В Выборгском районе Ленобласти сегодня вечером, 7 августа, произошла жесткая авария, в результате которой пострадали пять человек. Об этом пишет 47news, ссылаясь на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».
Все случилось на 58 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Там «Хендэ» оказался в кювете и врезался в столб – кажется, водитель не справился с управлением машины во время дождя. На место прибыла реанимация – выяснилось, что помощь врачей нужна пятерым пострадавшим.
Их данные и степень травм, а также обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.