В аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек

В аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек
В аварии пострадали пять человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петеобург

Красный автомобиль по непонятной причине оказался в кювете и врезался в столб.

В Выборгском районе Ленобласти сегодня вечером, 7 августа, произошла жесткая авария, в результате которой пострадали пять человек. Об этом пишет 47news, ссылаясь на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Все случилось на 58 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Там «Хендэ» оказался в кювете и врезался в столб – кажется, водитель не справился с управлением машины во время дождя. На место прибыла реанимация – выяснилось, что помощь врачей нужна пятерым пострадавшим.

Их данные и степень травм, а также обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

дтп новости СПб скандинавия


 

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