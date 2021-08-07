На Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор

На Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На Красносельском шоссе сегодня вечером, 7 августа, перевернулся грузовик, который перевозил строительный мусор. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что все случилось недалеко от поворота на Киевское шоссе. Там во время ливня перевернулась грузовая машина. Теперь по дороге разбросан строительный мусор, но, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«Проезжали мимо, остановились, водитель в полном здравии, ни единой царапины. Вызвали службы и уехали по своим делам», —

пишут свидетели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины. Под одним автомобилем уже виднеется пар.

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На Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор
На Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины