На Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины

На Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины
Спасатели ищут владельцев машин. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Под одним автомобилем уже виднеется пар.

На Пражской улице сегодня вечером, 7 августа, заметили провал грунта. На место прибыли сотрудники МЧС и теплоэнергетиков. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители рассказывают, что сразу два автомобиля могут уйти под землю из-за провала грунта. Спасатели ищут владельцев машин, чтобы те убрали их в другое место. Пользователи добавляют, что под транспортными средствами начинает валить пар.

Напоминаем, что в эту субботу в Петербург снова вернулись ливни. Синоптики ожидают, что за день выпадет четверть месячной нормы августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней.

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