На Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины

Под одним автомобилем уже виднеется пар.

На Пражской улице сегодня вечером, 7 августа, заметили провал грунта. На место прибыли сотрудники МЧС и теплоэнергетиков. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители рассказывают, что сразу два автомобиля могут уйти под землю из-за провала грунта. Спасатели ищут владельцев машин, чтобы те убрали их в другое место. Пользователи добавляют, что под транспортными средствами начинает валить пар.

Напоминаем, что в эту субботу в Петербург снова вернулись ливни. Синоптики ожидают, что за день выпадет четверть месячной нормы августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней.