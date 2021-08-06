Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней

Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней
Парашютная улица превратилась в речку во время ночного ливня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В предстоящие выходные, 7 и 8 августа, в Северной столице вновь обещают дожди. Спасатели предупредили горожан, какие районы наиболее уязвимы во время разгула стихии.

В последний раз улицы города оказались затоплены после ливня, который обрушился на город в ночь на 3 августа. В Петербурге выпало 50 мм осадков — больше половины месячной нормы. Сильнее всего, по данным городского ГУ МЧС, от последствий ливня пострадали Выборгский и Приморский районы Петербурга.

Как сообщило издание Peterburg2 со ссылкой на представителей «Водоканала», в зоне риска в случае сильного дождя находятся проспект Испытателей; перекресток проспекта Королева и улицы Долгоозерной. Также тяжело придется перекрестку проспекта Энгельса и проспекта Испытателей, перекрестку проспекта Просвещения и улицы Ушинского, перекрестку улицы Жукова и Феодосийской улицы, а также проспекту Ленина в городе Зеленогорск, Кронштадтской площади и проезду под Володарским мостом.

Представители «Водоканала» отметили, что по указанным адресам продолжаются проектно-изыскательские работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ливень 2 августа повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге.

«Водоканал Петербурга» новости СПб потоп


 

Новости партнеров
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
За сутки на COVID-19 протестировали всего лишь 29 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 протестировали всего лишь 29 тысяч петербуржцев
Второй сад непрерывного цветения появится в Приморском районе
Второй сад непрерывного цветения появится в Приморском районе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому
Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней
Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян
Скорость и качество: Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе
Как найти любовь всей жизни по гороскопу
С 9 по 13 августа ТЭК протестирует сети в пяти районах Петербурга
Выходные в Петербурге начнутся с дождей и прохлады