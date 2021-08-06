Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней

Парашютная улица превратилась в речку во время ночного ливня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Парашютная улица превратилась в речку во время ночного ливня. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В предстоящие выходные, 7 и 8 августа, в Северной столице вновь обещают дожди. Спасатели предупредили горожан, какие районы наиболее уязвимы во время разгула стихии.

В последний раз улицы города оказались затоплены после ливня, который обрушился на город в ночь на 3 августа. В Петербурге выпало 50 мм осадков — больше половины месячной нормы. Сильнее всего, по данным городского ГУ МЧС, от последствий ливня пострадали Выборгский и Приморский районы Петербурга.

Как сообщило издание Peterburg2 со ссылкой на представителей «Водоканала», в зоне риска в случае сильного дождя находятся проспект Испытателей; перекресток проспекта Королева и улицы Долгоозерной. Также тяжело придется перекрестку проспекта Энгельса и проспекта Испытателей, перекрестку проспекта Просвещения и улицы Ушинского, перекрестку улицы Жукова и Феодосийской улицы, а также проспекту Ленина в городе Зеленогорск, Кронштадтской площади и проезду под Володарским мостом.

Представители «Водоканала» отметили, что по указанным адресам продолжаются проектно-изыскательские работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ливень 2 августа повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге.