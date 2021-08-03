Ливень 2 августа повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге

За минувшие сутки ливень затопил несколько подвалов, а сильный ветер повалил деревья и повредил крыши. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

По состоянию на 7 часов утра 3 августа в городе выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%). Больше всего потоп накрыл Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. Максимальные порывы ветра достигали 20 м/с.

По данным пресс-службы ведомства, за время непогоды спасателям поступила 41 заявка. Из них 19 заявок касались поваленных деревьев, которые повредили семь автомобилей. Еще одна заявка поступила по поводу упавшей слабо закреплённой конструкции, были повреждены две кровли жилых домов.

Кроме того, сильный ливень подтопил 19 подвальных помещений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной ливень «перепарковал» автомобили петербуржцев.