Ночной ливень «перепарковал» автомобили петербуржцев

Вечером в Приморском районе Петербурга улицы буквально затопило. На утро автомобилисты заметили последствия потопа.

Об этом стало известно утром во вторник, 3 августа. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, 2 августа за несколько часов на территории города выпадет более 80% от месячной нормы осадков. На Парашютной улице вода необычные образом «перепарковала» автомобили горожан.

«Хозяева обнаружили свои автомобили в нескольких метрах от места стоянки», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый день рабочей недели запомнился петербуржцам «суперливнем», который затопил улицы города. «Плавающие» автомобили также заметили на проспекте Королева.