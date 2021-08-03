Ночной ливень «перепарковал» автомобили петербуржцев

Ночной ливень «перепарковал» автомобили петербуржцев
Вода «перепарковала» автомобили. Фото: "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

Вечером в Приморском районе Петербурга улицы буквально затопило. На утро автомобилисты заметили последствия потопа.

Об этом стало известно утром во вторник, 3 августа. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, 2 августа за несколько часов на территории города выпадет более 80% от месячной нормы осадков. На Парашютной улице вода необычные образом «перепарковала» автомобили горожан.

«Хозяева обнаружили свои автомобили в нескольких метрах от места стоянки», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый день рабочей недели запомнился петербуржцам «суперливнем», который затопил улицы города. «Плавающие» автомобили также заметили на проспекте Королева.

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Ночной ливень «перепарковал» автомобили петербуржцев