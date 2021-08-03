Петербуржцы пожаловались на плавающие машины на проспекте Королева

Петербуржцы пожаловались на плавающие машины на проспекте Королева
Улицы города затопило после "суперливня". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Первый день рабочей недели запомнился петербуржцам «суперливнем», который затопил улицы города. На проспекте Королева местные жители заметили плавающие у обочин машины.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, затопило проспект Королева и улица Сизова. На опубликованных кадрах видно, что вода поднялась до уровня тротуаров.

«Машины с гидроударом стоят, отдыхают, половина машин на обочинах плавает в воде, некоторые почти наполовину», — написал автор записи.

Один из пользователей отметил в комментариях, что у него на Королева «затопило салон» автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносове из-за сильного ливня под воду традиционно ушла вокзальная площадь.

ливень новости СПб потоп


 

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