В Ломоносове под воду уходит вокзальную площадь

В городе прошел серьезный ливень.

В Петродворцовом районе Петербурга в ночь на 3 августа идет сильный ливень. Жители Ломоносова рассказывают, что под воду традиционно уходит вокзальная площадь. Видеозапись с места событий опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мы – ломоносовцы».

На кадрах видно, что территория покрыта водой и лужи с каждой минутой становятся все больше.

«Вокзальная площадь в городе Ломоносове по традиции превращается в причал»,

– сообщили очевидцы.

Напоминаем, что синоптики уверяют, что за день в Петербурге выпадет около 80% месячной норма осадков. Это настоящий праздник для города, в котором на протяжении нескольких недель стояла аномальная жара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Невском затопило дома, оставшиеся без крыши из-за капремонта. Квартиры уходят под воду, и горожане не знают, что с этим делать.