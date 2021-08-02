В Ломоносове под воду уходит вокзальную площадь

В городе прошел серьезный ливень.
В Петродворцовом районе Петербурга в ночь на 3 августа идет сильный ливень. Жители Ломоносова рассказывают, что под воду традиционно уходит вокзальная площадь. Видеозапись с места событий опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мы – ломоносовцы».
На кадрах видно, что территория покрыта водой и лужи с каждой минутой становятся все больше.
«Вокзальная площадь в городе Ломоносове по традиции превращается в причал»,
– сообщили очевидцы.
Напоминаем, что синоптики уверяют, что за день в Петербурге выпадет около 80% месячной норма осадков. Это настоящий праздник для города, в котором на протяжении нескольких недель стояла аномальная жара.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Невском затопило дома, оставшиеся без крыши из-за капремонта. Квартиры уходят под воду, и горожане не знают, что с этим делать.