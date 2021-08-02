На Невском затопило дома, оставшиеся без крыши из-за капремонта

На Невском затопило дома, оставшиеся без крыши из-за капремонта
В Петербурге идут серьезные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Квартиры уходят под воду, и горожане не знают, что с этим делать.

В Санкт-Петербурге 2 августа шел ливень, который стал причиной подтоплений. Хуже всего пришлось жителям домов в Центральном районе: в некоторых здания проходит капремонт крыши, так что квартиры начали уходить под воду. Об этом пишет «Фонтанка».

Один из местных рассказал, что уехал за город, и только сейчас узнал, что у его дома сняли крышу и ничем не прикрыли. Как результат – во время дождя квартиры начало заливать водой. Подрядная организация приехала на место инцидента и предложила приобрести полиэтелен, чтобы хоть как-то защитить жилье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ливень прервал оперный фестиваль в Петербурге. После того, как распогодилось, горожане смогли насладиться музыкой.

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