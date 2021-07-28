Ливень прервал оперный фестиваль в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb

После того, как распогодилось, горожане смогли насладиться музыкой.

В Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 28 июля, проходит фестиваль «Опера — всем!». В какой-то момент в городе пошел дождь, так что выступления пришлось прервать, но уже совсем скоро музыка вновь зазвучала на Елагином острове.

Пользователи соцсетей пишут, что в этом году с фестивалем происходит что-то странное. В метро петербуржцы нашли две разных афиши и не поняли, какие именно ожидаются выступления. Затем некоторые не смогли попасть на «Опера — всем!», так как охрана отправляла людей смотреть на музыкантов по телевизору.

«На спектакль 28.07.2021 пускают только избранных, по спискам. Охрана посылает смотреть по телевизору»,

— пишет горожанка в социальной сети «Вконтакте».

А все дело в том, что в 2021 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в онлайн-формате. Напоминаем, что опервный фестиваль стартовал сегодня, 28 июля, и завершится 7 августа. Публика сможет услышать шедевры оперной классики.

Для тех, кто не смог попасть на концерт, Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа любимая музыка президентов России, Украины и США.