Названа любимая музыка президентов России, Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь признается, что любит песни британской певицы Адель. Фото: скрин клипа Adele - Rolling in the Deep на YouTube.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь признается, что любит песни британской певицы Адель. Фото: скрин клипа Adele - Rolling in the Deep на YouTube.

Стало известно, каких музыкантов предпочитают лидеры стран. Журналисты узнали любимых артистов президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и президента Украины Владимира Зеленского.

Так среди любимых музыкантов у Владимира Путина группа «Любэ». Песни этой группы часто звучат на мероприятиях, которые посещает президент. Также Путин любит песни Владимира Высоцкого. А вот из зарубежного репертуара предпочитает Франца Шуберта и Амадея Моцарта. Об этом сообщает Peterburg2.

Канцлер Германии Ангела Меркель обожает группу «Simon & Garfunkel» и хит Лары Фабиан «Je t’aime». Бывший президент США Барак Обама любит «The Rolling Stones», а также композиции Jay-Z и Боба Дилана. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь признается, что любит песни британской певицы Адель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкант Петр Мамонов не смог выйти из комы.