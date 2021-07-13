Музыкант Петр Мамонов не смог выйти из комы

Музыканта и актера Петра Мамонова не смогли вывести из искусственной комы. Сейчас его положение оценивается как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости супруга музыканта Ольга Мамонова.

По ее словам, врачи попытались перевести Мамонова на смешанное дыхание — искусственное и свое, отменили лекарства для медикаментозного сна. Однако ничего не получилось. Сейчас 70-летний музыкант полностью на ИВЛ и опять в медикаментозном сне.

Напомним, Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад. Вечером 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.

Петр Мамонов — основатель и лидер легендарной андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Остров» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова, где главную роль исполнил музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Главная роль в фильме «Остров» принесла Мамонову множество наград.

Напомним, недавно коронавирусом заразилась и актриса Ирина Алферова. Ее госпитализировали. Сейчас ее состояние стало лучше, но актриса все еще в больнице. Вместе с актрисой заболел ее супруг Сергей Мартынов.