Актриса Алферова идет на поправку после заражения коронавиурсом

Актриса Алферова идет на поправку после заражения коронавиурсом
Алферова уже поправляется, а вот ее супруг нуждается в уходе врачей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Состояние артистки улучшается с каждым днем.

В московском театре «Школа современной пьесы» рассказали о самочувствии народной артистки России Ирины Алферовой. Об этом пишет 12 июля «Интерфакс».

Известно, что актриса была госпитализирована после заражения коронавирусом. На данный момент ее состояние улучшилось, но Алферова все еще находится в больнице. В театре добавили, что вместе с актрисой заболел ее супруг – Сергей Мартынов. Они лежат в одной палате и присматривают друг за другом. Алферова очень переживает за супруга.

«Сейчас уже она нормально себя чувствует и больше беспокоится о муже»,

— добавил Райхельгауз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брат Игоря Верника опроверг сообщения о госпитализации артиста.

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