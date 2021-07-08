Брат Игоря Верника опроверг сообщения о госпитализации артиста

Брат Игоря Верника Вадим Верник опроверг появившуюся в СМИ информацию о госпитализации российского актера.

По его словам, десять минут общался с Игорем, и не слышал от него жалоб на самочувствие.

«Все в порядке, у него вообще никаких проблем нет», — цитирует брата Верника «Пятый канал».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Вадим Верник попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве госпитализировали 56-летнего актера Игоря Верника. Артист пожаловался на боли в области желудка. По предварительным данным, причиной госпитализации стал острый панкреатит.