Брат Игоря Верника опроверг сообщения о госпитализации артиста

Брат Игоря Верника Вадим Верник опроверг появившуюся в СМИ информацию о госпитализации российского актера.
По его словам, десять минут общался с Игорем, и не слышал от него жалоб на самочувствие.
«Все в порядке, у него вообще никаких проблем нет», — цитирует брата Верника «Пятый канал».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Вадим Верник попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве госпитализировали 56-летнего актера Игоря Верника. Артист пожаловался на боли в области желудка. По предварительным данным, причиной госпитализации стал острый панкреатит.