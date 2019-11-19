Верник рассказал о своем самочувствии после госпитализации

В Москве госпитализировали 56-летнего актера Игоря Верника. Артист пожаловался на боли в области желудка.

По предварительным данным, причиной госпитализации стал острый панкреатит. До больницы Верник добрался самостоятельно, сообщает 5-tv.ru.

Сейчас артист чувствует себя лучше. О своем состоянии он рассказал в instagram, опубликовав stories, на которых, пританцовывая, покидает больницу.

«Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье», — написал Верник.

При выходе из медучреждения Верника сопровождали Владислав и Ирина Тривакс.

Напомним, что Игорь Верник обращается к медикам второй раз за полтора месяца. В начале ноября артиста привезли в больницу с обострением остеохондроза. Он плохо почувствовал себя во время генерального прогона спектакля»Номер 13D» в МХТ имени Чехова. Верник пожаловался на онемение ноги и боли в пояснице. После осмотра медики приняли решение отпустить его домой. Необходимости оставаться в стационаре не было.