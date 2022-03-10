Центробанк ввел новые правила выдачи денег россиянам

С 9 марта клиентов российских банков ждут нововведения. Они касаются выдачи наличных с отдельных вкладов и счетов. Новый порядок утвержден на полгода, сообщает Банк России.

Речь идет о сбережениях, которые россияне хранят в инвалюте. Регулятор пояснил, что учет средств ведется по-прежнему в валюте вклада, но есть ограничения. Забрать наличными разрешается сумму, не превышающую 10 тысяч американских долларов.

Отмечается, что на время ограничений, с 9 марта по 9 сентября, любые валютные сбережения будут пересчитываться в USD по актуальному курсу на день обращения. Расчет осуществляется в кассах кредитных учреждений.

Если в банке лежит больше указанного долларового эквивалента, то остатки гражданин получит рублями. В день обращения расчет осуществляется по средневзвешенному курсу по сделкам, заключенным на организованных торгах накануне.

Центробанк поясняет, что принятые меры затронут узкий круг владельцев сбережений, исчисляемых в инвалюте. Порядка 90 процентов таких вкладов и счетов в банках РФ не превышают 10 тысяч USD. Таким образом, большинство их владельцев сможет получить всю сумму в долларах.

Банк России напоминает, что необходимости снимать средства нет. Если оставить их лежать на валютных вкладах или счетах, то хранение продолжится на тех же условиях, которые были утверждены в момент внесения. Не изменится и ставка ранее открытых вкладов и счетов.

Кроме того, за россиянами сохраняется право делать новые валютные сбережения в банках, но снимать с них средства в ближайшие полгода можно будет в рублях.

На время действия ограничительных мер в банках нельзя покупать валюту, а продать ее можно когда угодно, объемы сделки не ограничиваются.

Все банки страны, хранящие валюту россиян, будут исправно выдавать наличные. Однако финансовым учреждениям может потребоваться несколько дней на доставку валюты в отделение в требуемых объемах.