Toyota не собирается уходить с российского рынка и закрывать завод в Петербурге

Toyota не собирается уходить с российского рынка и закрывать завод в Петербурге
Заводы компании работают в прежнем режиме. Фото: Pixabay

Японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил производство и поставки в России, однако пока не планирует уходить с российского рынка.

Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе компании. Завод в Петербурге приостановил работу с 4 марта из-за задержки поставок комплектующих, объяснили в пресс-службе компании. В городе производят модели RAV4 и Camry.

В России в настоящее время все официальные дилерские центры Toyota работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в России был составлен перечень иностранных компаний, которые приняли решение уйти из РФ и в перспективе могут быть национализированы. В списке оказался и автопроизводитель Toyota.

Toyota новости СПб


 

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