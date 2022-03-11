Алексей Корабельников объяснил повышенный спрос на товары фейками в интернете

Алексей Корабельников объяснил повышенный спрос на товары фейками в интернете
Алексей Корабельников. Фото: baltphoto.ru

О том, как поддержать петербургских бизнесменов, говорили в Невской ратуше.

Обсудить наиболее действенные меры встретились члены правительства Петербурга, предприниматели и представители общественных организаций, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Совещание прошло под руководством вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова. Он заявил, что сегодня активно работает штаб, отслеживающий экономическую ситуацию в Северной столице.

«Губернатором принято решение о докапитализации двух крупных ресурсов в поддержку бизнеса в размере двух миллиардов рублей. Эти средства будут направлены прежде всего на поддержку системообразующих предприятий», — заявил Алексей Корабельников.

По словам вице-губернатора, невзирая на санкционное давление, в настоящий момент на рынке Петербурга нет недостатка в чем-либо, дефицит не наблюдается. При этом, в Сети распространяются фейки. Именно они-то и создают искусственно повышенный спрос на ряд товаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ФАС заявили, что не допустят создание искусственного дефицита сахара с целью повышения цен.

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