В Петербурге начинает работать сервис проката электросамокатов Whoosh

Первый сервис аренды электросамокатов начал работу в Петербурге. Фото: Whoosh

Первый сервис аренды электросамокатов начал работу в Петербурге. Фото: Whoosh

Комитет по транспорту Северной столицы и кикшеринг-сервис Whoosh согласовали правила проката на территории города.

Комтранс и крупнейший в Российской Федерации кикшеринг-сервис Whoosh подписали соглашение о сотрудничестве, оно регулирует правила движения и парковки электросамокатов, которые сдаются людям в аренду.

Так, запрещено ставить самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, метрополитена и в других местах, где кикшеринг может помешать пешеходам и водителям.

Помимо этого, соглашение предусматривает установление медленных зон, где скорость самокатов не должна быть выше 15 километров в час. При этом в Петербурге есть территории, где движение на кикшеринговых самокатах и вовсе запрещается.

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