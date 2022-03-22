Bloomberg: Google эвакуирует своих сотрудников из офиса в Москве

Google эвакуирует своих сотрудников из офиса в Москве. Фото: Pixabay

Google эвакуирует своих сотрудников из офиса в Москве. Фото: Pixabay

Стало известно, что компания Google начала эвакуацию работников из московского офиса.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с решением компании, Google постепенно переводит своих сотрудников из Российской Федерации. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что численность работников компании в офисе Москвы достигает 244 человек. В агентстве заверили, что офис Google в России на настоящий момент не закрывается, а с переездом помогли лишь тем, кто в нем заинтересован.

По данным источника Bloomberg, компания могла перевезти сотрудников и из украинского офиса, где на интернет-гиганта работали 50 человек.

Также предполагается, что Google может опасаться блокировки YouTube на территории России, из-за чего и запустил процесс вывоза части сотрудников московского офиса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская корпорация Google перестала подключать новых российских пользователей к облачному хранилищу Google Cloud.