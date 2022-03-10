Google больше не подключает новых российских пользователей к облачному хранилищу

Google больше не подключает новых российских пользователей к облачному хранилищу. Фото: Pixabay

Google больше не подключает новых российских пользователей к облачному хранилищу. Фото: Pixabay

Американская корпорация Google перестала подключать новых пользователей из России к облачному хранилищу Google Cloud.

Новые российские пользователи больше не могут подключиться к Google Cloud. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник в компании.

«Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий», — заявили в пресс-службе.

При этом представитель компании подчеркнул, что в Белоруссии сервис будет работать, как и раньше.

До этого Google уже ограничил пользователям из России доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play. Корпорация решила приостановить также и продажу онлайн-рекламы в России.

Новых клиентов облачных сервисов из России и Белоруссии также перестала принимать компания Amazon.