Петербуржцам и жителям Ленобласти пообещали, что дефицита муки не будет

Петербуржцам и жителям Ленобласти пообещали, что дефицита муки не будет. Фото: unsplash

Петербуржцам и жителям Ленобласти пообещали, что дефицита муки не будет. Фото: unsplash

Недостатка муки в Северной столице и Ленобласти ждать не стоит, так как Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М.Кирова, он же «Мельница Кирова», получает зерно из регионов России.

Дефицита хлебобулочных изделий ждать тоже не стоит, заверили в пресс-службе Смольного. В случае необходимости поставка муки может быть увеличена, но пока этого не требуется, так как повышенный спрос не указывает на скорую нехватку этого продукта.

Отмечается, что в среднем за год жители Петербурга могут потреблять 468 тысяч тонн хлебобулочных изделий. Так Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М.Кирова в 2021 году создал 208 тысяч тонн муки.

Кроме того в городе есть специальный «Продовольственный фонд» и Петербургский мельничный комбинат.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению экспертов, для удовлетворения внутреннего спроса запасов сахара и гречки в России хватает.