Россиян успокоили: запасов сахара и гречки в стране хватает

Для удовлетворения внутреннего спроса запасов сахара и гречки в России хватает, заверила эксперт.

В докладе главе правительства Михаилу Мишустину вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в настоящий момент запасов гречки и сахара хватает, а в будущем будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху. Об этом пишут РИА Новости.

Абрамченко попросила жителей России не поддаваться панике, а также массово не скупать гречку и сахар. Она отметила, что ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть.

«Подчеркиваю — запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — заявила эксперт.

Также специалист добавила, что в текущем году планируется в среднем увеличить на 50 тысяч гектаров посевы гречихи и сахарной свеклы.

Также Абрамченко заметила, что российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. В настоящий момент никаких предпосылок к дефициту продукции не наблюдается, а также продолжается расширение поставки импорта из дружественных стран.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт рассказал, когда сахар снова появится на прилавках магазинов. По его мнению, предпосылок для дефицита сахара нет.