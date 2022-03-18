Стало известно, когда сахар вернется в магазины

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский полагает, что сейчас в России нет причин для того, чтобы массово скупать сахар. Эксперт рассказал, когда этот продукт снова появится на прилавках магазинов.

По его словам, нехватка сахара, которая наблюдается сейчас, связана с паникой людей, которые обычно скупают разные товары на фоне сложных обстоятельств.

Например, в 2014 году наблюдались очереди в магазинах техники, а в 2020 году многие бросились скупать гречку и предметы гигиены.

Аналитик полагает, что сахар вернется в магазины при прекращении необоснованного ажиотажа на этот продукт.

«Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет», — приводит его слова агентство «Прайм».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба начала проверять поставщиков сахара, доставляющих продукцию в магазины.

Напомним, в период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%.

Ранее также сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.