ФАС начала проверки цепочек поставок сахара в России

Федеральная антимонопольная служба начала проверять поставщиков сахара, доставляющих продукцию в магазины.

По поручению первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ФАС начала проверки поставок сахара в российские магазины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка направлена на производителей, торговые сети и посредников. ФАС отметило, что необоснованный рост цен и создание искусственного дефицита продукции недопустимы. На подобные нарушение ведомство обещает применить меры «вплоть до оборотных штрафов», а также при необходимости материалы могут быть переданы в прокуратору.

Отсутствие сахара на полках в некоторых регионах ФАС связывает с ажиотажным спросом, который поддерживается недобросовестными организациями. считают в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сахар в России за одну только неделю вырос в цене на 12,8%, по данным Росстата. В период с 5 по 11 марта цены в стране выросли на многие группы продукции.