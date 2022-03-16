Цены на сахар в России за неделю поднялись почти на 13%. Подорожали овощи и другая продукция

Цены на сахар в России за неделю поднялись почти на 13%. Фото: Pixabay

Цены на сахар в России за неделю поднялись почти на 13%. Фото: Pixabay

По данным Росстата, сахар в России за одну только неделю вырос в цене на 12,8%. Подорожали многие группы продукции, кроме огурцов и бензина.

В период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%. Поднялись в цене и помидоры, которые за неделю подорожали на 12,3%, а также бананы, выросшие в цене 11,3%. Соответствующие цифры следуют из данных Росстата. Также подорожали сухие молочные смеси для детского питания, их стоимость выросла на 4,1%.

Крупы, соль, вермишель и овощные консервы за неделю выросли на 2-3%. Плодоовощная продукция увеличилась в цене почти также. Превзошли все планки томаты, которые подскочили до 12,3%. Лук, морковь, капуста и яблоки стали дороже примерно на 2-3,4%.

Сильный рост заметен среди непродовольственных товаров. Так, у телевизоров за неделю рост составил 12,5%, у пылесосов 8,4%, у легковых авто 6,9%, смартфонов 6,5%.

Выросли в цене некоторые лекарства и БАДы, например, корвалол, который прибавил в цене 6,28%, а также поливитамины — на 5,48%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты заявили о достаточном количестве подгузников и женских прокладок в России. По их мнению, дефицита этой продукции ждать не придется.