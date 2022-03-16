Минпромторг успокоил россиян: дефицита подгузников и женских прокладок не предвидится

Минпромторг успокоил россиян: дефицита подгузников и женских прокладок не предвидится
Дефицита подгузников и женских прокладок не предвидится. Фото: unsplash

В России не будет дефицита подгузников и женских прокладок, заверили специалисты.

В Минпромторге заявили, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не предвидится. На сегодняшний день в стране функционируют более 15 предприятий, которые занимаются выпуском подобной продукции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что компания Essity производит подгузники Tena Original 10 миллионов штук в месяц и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress, а также имеет необходимые запасы сырья и готовой продукции, чтобы избежать дефицита.

Кроме того в Минпромторге объяснили сообщения о росте цен на предметы женской гигиены и подгузники, а также отсутствие этих товаров в магазинах. В ведомстве отметили, что вымывание товаров с полок происходит из-за необоснованной ажиотажной покупки.

Для того, чтобы избежать недостатка продукции в торговых точках, жителям России дали совет, не стараться запастись впрок и совершать покупки в рамках привычных планов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Росздравнадзоре объяснили недостаток лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы в аптеках ажиотажным спросом потребителей.

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