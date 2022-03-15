Росздравнадзор прокомментировал сообщения о дефиците левотироксина в аптеках

Появилась информация о дефиците в российских аптеках препарата для лечения заболеваний щитовидной железы — левотироксина. В Росздравнадзоре объяснили недостаток лекарства ажиотажным спросом потребителей.

При этом в ведомстве отметили, что производится левотироксина больше, чем год назад. Об этом сообщает Telegram-канал Росздравнадзора.

Отмечается, что спрос на левотироксин за последние месяцы вырос в 5-10 раз.

«Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками», — заявили в Росздравнадзоре.

В пресс-службе отметили, что общий годовой объем потребления всех препаратов левотироксина натрия в России за 2021 года составил 11,5 миллиона упаковок, в то время как в 2022 году на сегодняшний день в гражданском обороте уже находится около 12 миллионов упаковок.

Ведомство подчеркнула, что производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением количества поставок препаратов, поэтому спрос в скором времени будет удовлетворен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дефицитные инсулины «НовоМикс» и «Апидра» завезут в аптеки Петербурга в ближайшие несколько дней.