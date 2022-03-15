В комздраве рассказали, когда в аптеки Петербурга завезут инсулин

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что дефицитные инсулины «НовоМикс» и «Апидра» завезут в аптеки города в ближайшие несколько дней.

Чиновник признал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что инсулины «НовоМикс» и «Апидра» действительно были в дефиците некоторое время. По его словам, поставки препаратов в Петербург уже состоялись. Завтра будут оформлены документы, и завтра-послезавтра, как обещает Лисовец, инсулины появятся на полках городских аптек.

Глава комздрава добавил, что основной ассортимент инсулина в Северной столице имеется в достаточном количестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга заверили, что нехватки лекарств в аптеках нет, а проблему с очередями решат.