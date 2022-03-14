Минпромторг исключили дефицит продуктов в России

Минпромторг исключили дефицит продуктов в России
Теперь по привычной цене на прилавках можно найти меньший объем продукта. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Минпромторге заявили, что в России не ожидается дефицит продуктов питания в розничной торговле.

В ведомстве отметили, что дефицита продуктов в РФ не ожидается, так как запасы на месяц и более будут пополнены.

Отмечается, что некоторые товары пропали с полок магазинов из-за ажиотажа, но в скором времени резервы вернутся к привычным показателям.

В условиях повышенного спроса наблюдаются перебои, связанные с оперативной перестройкой каналов поставки.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты. Экономист заявил, что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.

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