Экономист допустил рост цен на продукты весной 2022 года

Экономист допустил рост цен на продукты весной 2022 года
По мнению экономиста, работа ЦБ теоретически правильная, но толку не дает. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты.

Экономист заявил в эфире «Общественной службы новостей», что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.

«Чем больше мы ввозим импортных продуктов, тем больше мы ввозим инфляции. Таким образом на ближайшие месяцы я ожидаю роста», — спрогнозировал Липсиц.

Специалист также оценил действия Центробанка, который 11 февраля в связи с ростом цен повысил ключевую ставку до 9,5%. По мнению экономиста, работа ЦБ теоретически правильная, но толку не дает, поскольку население в основном бедное.

По словам Липсица, население сейчас не вклады открывает, а занимает деньги у банков. В четвертом квартале 2021-го россияне взяли микрозаймы на рекордную сумму в 151 млрд рублей.

» У нас уже тьма людей имеет по пять микрозаймов и не знает, как с этим бороться», — добавил экономист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что падение уровня жизни заставило россиян чаще пользоваться кредитками.

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