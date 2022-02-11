Падение уровня жизни заставило россиян чаще пользоваться кредитками

Падение уровня жизни заставило россиян чаще пользоваться кредитками
Россияне стали чаще использовать кредитные карты. Фото: pixabay

По словам специалистов, снижение уровня жизни и доходов населения России в связи с пандемическим кризисом в 2020 году привело к тому, что граждане «закредитовались» и стали гораздо чаще использовать кредитные карточки.

Количество россиян, которые используют для текущих расчетов кредитную карту, увеличилось на 20,5%, сообщают «Известия».

Так, в четвертом квартале 2021 года среди клиентов, бравших кредит, 16% уже «занимали» четыре и более раз. За два года пандемии коронавируса этот уровень вырос на 4%.

Жители РФ могут больше расплачиваться кредитками потому, что происходит постепенное восстановление потребления.

Однако в период с апреля по октябрь минувшего года на шесть миллионов увеличилось число россиян, долговая нагрузка которых превышает 50 процентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз: плюс 1000 рублей с каждого человека.

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