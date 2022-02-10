При оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз: плюс 1000 рублей с каждого человека

Российские пенсионеры уже успели расстроиться. Пожилые граждане обратили внимание на изменение комиссий в банках.

При оплате жилищно-коммунальных услуг жителей России ждет малоприятная новость. Переплата с одного человека будет составлять до тысячи рублей, передает PRIMPRESS.

Как объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов, речь идет о комиссиях при оплате услуг ЖКХ через банковскую карту или через банкоматы. К слову, большая часть граждан таким образом и платит «коммуналку». Кроме того, пожилые граждане предпочитают оплачивать «платежки» в банках, где консультанты помогут с операциями.

К сожалению, в последнее время комиссии при оплате услуг ЖКХ стали огромными. Например, если клиент платит по счетам через банкомат, то придется выложить дополнительные два процента от общей суммы. Однако, если оплата осуществляется банковской картой, то комиссия составляет уже 1,2 процента и не менее 20 рублей за один раз.

Максимально высокой стала комиссия, если платить за ЖКХ в кассе банка. Россиянам приходиться доплачивать еще три процента от общей суммы. Отмечается, что в этом случае имеются в виду наличные деньги. Если же оплачивать через кассу карточкой, то комиссия будет 2,5 процента и не менее 30 рублей за раз.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, граждане решили посчитать, сколько же выйдет в год комиссии. Так, на одного человека в среднем получается по 800-1000 рублей.

» Сумма, конечно, внушительная, если учитывать, что тарифы ЖКХ растут каждый год. И очередная их индексация намечена на середину лета 2022 года», – констатировал специалист.

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