Премьера фильма «Ампир V» по Пелевину перенесена

Премьера фильма «Ампир V» по Пелевину перенесена
Премьеру фильма отменили. Фото: кадр из трейлера к фильму "Ампир V"

Премьера фильма «Ампир V» по мотивам романа Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как было запланировано ранее.

Премьеру кинокартины перенесли на неопределенный срок. Причины отмены проката не называются, сообщает агентство РИА Новости.

В экранизации романа Пелевина приняли участие Павел Табаков, Мирон Федоров (Оксимирон) Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что третья часть фильма «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора» удалена из графика российских премьер.

Напомним, компания Warner Bros накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в российских кинотеатрах. Фанаты узнали об этом за день до премьеры. Напомним, главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

ампир v кинофильм пелевин премьера


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
Снег и сильный ветер окутают Петербург 26 марта
Российский врач назвал полезные свойства семечек
Премьера фильма «Ампир V» по Пелевину перенесена
Малайзия откроется для вакцинированных путешественников с 1 апреля
Жителей Ленобласти предупредили о метели и минусовой температуре
Российским пенсионерам объявили дату нового повышения пенсий
Отец Ивана Урганта раскрыл местонахождение своего сына
Проезд в пригородных автобусах может стать бесплатным для некоторых ...