Премьера фильма «Ампир V» по Пелевину перенесена

Премьера фильма «Ампир V» по мотивам романа Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как было запланировано ранее.

Премьеру кинокартины перенесли на неопределенный срок. Причины отмены проката не называются, сообщает агентство РИА Новости.

В экранизации романа Пелевина приняли участие Павел Табаков, Мирон Федоров (Оксимирон) Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что третья часть фильма «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора» удалена из графика российских премьер.

Напомним, компания Warner Bros накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в российских кинотеатрах. Фанаты узнали об этом за день до премьеры. Напомним, главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.