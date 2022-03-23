Третья часть «Фантастических тварей» выбыла из графика российских премьер

Третья часть «Фантастических тварей» выбыла из графика российских премьер
Российский релиз блокбастера «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» был запланирован на 14 апреля. Фото: кадр из официального трейлера

Третья часть фильма «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора» удалена из графика российских премьер.

Студия Warner Bros. решила не выпускать ближайшие премьеры в России. Судя по всему, запрет коснулся и третьей части «Фантастических тварей».

Российский релиз блокбастера «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» был запланирован на 14 апреля 2022 года.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что компания Warner Bros накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в российских кинотеатрах. Фанаты узнали об этом за день до премьеры. Напомним, главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

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