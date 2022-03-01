Warner Bros отменила показ «Бэтмена» в России за день до премьеры

Компания Warner Bros накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в российских кинотеатрах.
Об этом заявили представители компании Warner Bros 1 марта. Премьера картины режиссера Мэтта Ривза должна была состоятся уже завтра, 2 марта.
Как сообщили «РИА Новости», представитель компании заявил, что соответствующее решение принято «в свете гуманитарного кризиса на Украине».
Напомним, главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Disney приостановила показ всех своих фильмов в кинотеатрах России.