Warner Bros отменила показ «Бэтмена» в России за день до премьеры

Warner Bros отменила показ «Бэтмена» в России за день до премьеры
За день до премьеры отменили показ "Бэтмена". Фото: Кадр из нового трейлера "Бэтмена"

Компания Warner Bros накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в российских кинотеатрах.

Об этом заявили представители компании Warner Bros 1 марта. Премьера картины режиссера Мэтта Ривза должна была состоятся уже завтра, 2 марта.

Как сообщили «РИА Новости», представитель компании заявил, что соответствующее решение принято «в свете гуманитарного кризиса на Украине».

Напомним, главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Disney приостановила показ всех своих фильмов в кинотеатрах России.

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