Disney приостановила показ всех своих фильмов в кинотеатрах России

Компания Walt Disney Company временно не будет поставлять свои фильмы в кинотеатры России. Это связано с проведением РФ спецоперации на Украине.

Соответствующее заявление было сделано во вторник, 1 марта, в Twitter компании. В сообщении указано, что все дальнейшие решения Disney будет принимать в зависимости от ситуации.

В компании уточнили, что приостановка коснется в том числе предстоящего «Я краснею» от Pixar, сообщает РИА Новости.

Представители Disney будут принимать последующие решения в зависимости от ситуации, говорится в заявлении. Кроме того, компания совместно с партнерами предоставит гуманитарную помощь беженцам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Японии приняло решение о введении экспортных санкций в отношении 49 российских компаний и организаций.

Минфин и Центробанк заявили, что следят за ситуацией на финрынке. В результате ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Такая мера была необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.