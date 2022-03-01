Япония ввела экспортные санкции против 49 российских компаний и организаций

Правительство Японии также утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей российских властей и банков. Фото: pixabay.com

Правительство Японии также утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей российских властей и банков. Фото: pixabay.com

Правительство Японии приняло решение о введении экспортных санкций в отношении 49 российских компаний и организаций.

В частности, в санкционный список вошли «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, «Адмиралтейские верфи», «Иркут», РКЦ «Прогресс» и МФТИ.

Как сообщил ТАСС, Япония вводит запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут поспособствовать усилению военного потенциала России.

Меры, ограничивающие экспортные поставки всем организациям, вошедшим в санкционный список, начнут действовать с 8 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России подписал указ об ответных экономических мерах против санкций Запада. Теперь наряду с обязательной продажей экспортерами 80% валютной выручки вводятся другие дополнительные меры валютного контроля.

Минфин и Центробанк заявили, что следят за ситуацией на финрынке. В результате ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Такая мера была необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.