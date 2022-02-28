Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов

Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков. Фото: cbr.ru

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка.

Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты.

Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

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