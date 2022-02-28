Евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex

Евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex
Курс евро превысил 127 рублей. Фото: Рixabay

Курс евро торгуется на уровне выше 127 рублей на рынке Forex. Об этом свидетельствуют данные торгов утром 28 февраля.

Так, на 06:46 по мск, евро торговался на отметке 127,15 рубля, прибавив 32,73%. Доллар США продавался по 83,89 рубля (+0,03%), сообщил ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки,

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биржа, как правило, останавливает торги при лавинных заявках в одну сторону, однако первые дни паники миновали, и должна работать уже более хладнокровная тактика. Эксперт заявил, что такого размаха в разнице курса покупки и продажи валют давно не видели. Согласно прогнозам, вероятно, размах будет сужаться за счет уже принятых мер.

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