Доллар по 150 рублей: что происходит с валютой

Волатильность на валютном рынке заметно увеличила спред между покупкой и продажей долларов и евро в банках. В кредитных организациях такая разница составляет от 10 до 70 рублей.

Самые высокие показатели у Райффайзенбанка, ПСБ, «Тинькофф», ВТБ, «Открытия» и Газпромбанка. По словам экспертов, финансовые организации используют замешательство среди населения, чтобы максимизировать свою прибыль. По их оценкам, ЦБ держит ситуацию под контролем и не позволит драматично просесть рублю, сообщают «Известия».

По данным на 21:00 27 февраля наибольший размер спредов по доллару и евро был замечен у Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и «Тинькофф»: в них он достиг 60–70 рублей. В частности, в последнем рубли на доллары меняют по 152,3, обратно — 85,7. По евро эти показатели равны 163,8 и 92,15 соответственно. В Райффайзенбанке доллар предлагают купить по 150, а евро — по 169. При этом там их можно продать по 89,99 и 101,31. В Промсвязьбанке доллар покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.

В Газпромбанке россияне могут обменять рубли на доллары по 121, обратно — по 84. Что касается евро, то тут такие предложения составляют 135,4 и 95,21 рубля. В Сбербанке доллар реализуют физлицам по 99,49 рубля, а покупают обратно по 84,92. Для евро эти показатели равны 110,49 и 94,5 соответственно.

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев отмечает, что такого размаха в разнице курса покупки и продажи валют давно не видели. По словам эксперта, это указывает на ожидания банков сильной волатильности курса внутри дня. Он отметил, что биржа, как правило, останавливает торги при лавинных заявках в одну сторону, однако первые дни паники миновали, и должна работать уже более хладнокровная тактика. Такой спред, устанавливаемый банками указывает на текущее состояние резкого разворота рынка, либо гвоорит об ожиданиях дальнейшего падения. По прогнозам эксперта, вероятно, размах будет сужаться за счет уже принятых мер.

Аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в свою очередь прогнозирует, что 28 февраля курс останется в значениях около 84–86, так ЦБ полностью контролирует рынок.

Отметим, что Центральный Банк РФ заявил о старте валютных интервенций. Это поможет стабилизировать курс национальной валюты. Кроме этого, регулятор организует операции по предоставлению ликвидности банкам.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий». Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектор.

В частности, ЦБ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. На фоне ажиотажного спроса на наличные у россиян и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в ближайшие выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.