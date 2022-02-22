Российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире на фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР независимыми.

Вмененная волатильность рубля к вечеру 21 февраля достигала 33,97% и приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии, сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg. Курс доллара в ходе торгов превышал отметку 80 рублей, евро — 90 рублей.

На старте торгов 22 февраля рубль умеренно снижается к доллару и евро, рынок акций России открылся обвалом индекса Московской биржи на 5,4%: к 07:01 по мск индекс Мосбиржи составил 2871,7 пункта.

Волатильность рубля 21 февраля приблизилась к максимуму с начала пандемии: 18 марта 2020 года этот показатель составлял 37,7%, в тот день курс рубля снижался с 60–65 до 80 рублей за доллар.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Глава государства поручил ВС поддерживать мир в ЛНР и ДНР, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отмечается, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин в понедельник собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ.