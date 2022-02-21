Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности России

Российский президент Владимир Путин в понедельник собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание Путина с постоянными членами Совбеза будет не обычным регулярным совещанием, а «большим». По его словам, на мероприятии выступит сам глава государства, и возможно будут представлены доклады других участников. О теме мероприятия представитель Кремля не сообщил.

Песков также заявил, что у российского лидера на сегодняшний день запланировано несколько международных телефонных переговоров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.