Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену.

Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, подчеркивается, что встреча на высшем уровне может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Вопросы для саммита подготовят глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности опубликовало Министерство иностранных дел России. В нем упомянуто несколько важных пунктов, на которых, по мнению Кремля, необходимо сделать акцент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные переговоры Путина и Макрона шли почти два часа. Темой переговоров была ситуация на Украине.