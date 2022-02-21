Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит

Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит
Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену.

Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, подчеркивается, что встреча на высшем уровне может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Вопросы для саммита подготовят глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности опубликовало Министерство иностранных дел России. В нем упомянуто несколько важных пунктов, на которых, по мнению Кремля, необходимо сделать акцент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные переговоры Путина и Макрона шли почти два часа. Темой переговоров была ситуация на Украине.

владимир путин Джо Байден Россия


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Экс-директор Ротару поделилась нелицеприятным мнением о певице: «Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко»
Экс-директор Ротару поделилась нелицеприятным мнением о певице: «Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит
Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие
Россиянам порекомендовали быть готовыми к конфискации сбережений
Налог на богатых увеличит россиянам пенсии
Почему петербуржец, мечтавший завести детей, «сорвался» и зарезал ...
Душившего известного композитора Колкера задержали в Петербурге
Без видимой причины: агрессивный водитель ударил молотком пешехода на Тельмана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа в ...