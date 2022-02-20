Телефонные переговоры Путина и Макрона шли почти два часа

Телефонные переговоры Путина и Макрона шли почти два часа
Путин и Макрон созвонились. Фото: Кремль

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили телефонные переговоры. Разговор занял почти два часа.

Об этом сообщила журналистка французского телеканала Анна Сора-Дюбуа в Twitter. Она написала, что переговоры российского и французского лидеров длились 1 час 45 минут.

Как сообщает BFM TV, темой переговоров Путина и Макрона была ситуация на Украине. Политики говорили о том, как избежать крупной войны в Европе. Также говорилось, что «Запад больше, чем когда-либо, опасается российского вторжения на Украину».

После разговора с Путинам Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным корреспондента, они продлились полчаса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать России решить ситуацию на Украине одними лишь переговорами.

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Телефонные переговоры Путина и Макрона шли почти два часа
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