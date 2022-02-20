Глава Евросовета: Запад не намерен вечно предлагать России переговоры

Глава Евросовета: Запад не намерен вечно предлагать России переговоры
Глава Евросовета Шарль Мишель пригрозил Москве масштабными санкциями. Фото: скриншот Instagram

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать России решить ситуацию на Украине одними лишь переговорами.

Мишель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на Украине Евросоюз применит масштабные санкции против России.

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, [Евросоюз] не видит никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать «оливковую ветвь», если эскалация продолжится — будут введены масштабные санкции», — пригрозил глава Евросовета.

По его мнению, недавние действия России были направлены на то, чтобы «разделить» Запад», но в результате Москва добилась обратного эффекта, который сплотил страны Евросоюза, США, Канаду и других партнеров, в том числе Японию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Борис Джонсон заявил о риске крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

Евросовет запад конфликт на Украине санкции


 

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