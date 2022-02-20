Глава Евросовета: Запад не намерен вечно предлагать России переговоры

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать России решить ситуацию на Украине одними лишь переговорами.
Мишель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на Украине Евросоюз применит масштабные санкции против России.
«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, [Евросоюз] не видит никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать «оливковую ветвь», если эскалация продолжится — будут введены масштабные санкции», — пригрозил глава Евросовета.
По его мнению, недавние действия России были направлены на то, чтобы «разделить» Запад», но в результате Москва добилась обратного эффекта, который сплотил страны Евросоюза, США, Канаду и других партнеров, в том числе Японию.
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