Борис Джонсон заявил о риске крупнейшей войны в Европе с 1945 года

Борис Джонсон заявил о риске крупнейшей войны в Европе с 1945 года
Джонсон опасается масштабной войны в Европе. Фото: Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что эскалация ситуации на Украине может привести к крупнейшей войне в Европе после Второй мировой.

Политик заявил об этом в интервью Би-би-си. По его мнению, что существуют «признаки» того, что Москва якобы уже приступила к выполнению плана по «вторжению на украинскую территорию».

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — считает Джонсон.

Глава британского правительства сослался на данные разведки и заявил, что войска РФ якобы намерены «окружить» Киев. Кроме того, Джонсон утверждает, что Россия «нападет» на Украину не только с востока, но и со стороны Белоруссии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден созовет Совет нацбезопасности по ситуации на Украине.

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